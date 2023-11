Funtrab tem 266 vagas para atendentes de loja, balcão, lanchonete e mercados

A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza 1.814 vagas nesta quinta-feira (9), na Capital, com destaque para atendentes de diversos setores.

Estão disponíveis vagas para: Atendente balconista (7), atendente de balcão (67), atendente de cafeteria (3), atendente de lanchonete (77), atendente de lojas (24), atendente de lojas e mercados (58). Ainda há vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) para atendente de lojas e mercados (2), atendente de lojas (1), e atendente de lanchonete (2).

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Confira as vagas:

Acabador de mármore e granito 2 Acabador de mármore e granito 1 Açougueiro 22 Agente de pátio 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 2 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 42 Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) 10 Ajudante de classificador de madeira 2 Ajudante de cozinha 3 Ajudante de eletricista 6 Ajudante de estruturas metálicas 5 Ajudante de motorista 1 Ajudante de obras 25 Ajudante de obras(PcD) 2 Ajudante de reflorestamento 6 Ajudante de serralheiro 3 Almoxarife 1 Analista administrativo 1 Analista de logistica 1 Analista de suporte de sistema 1 Armador de estrutura de concreto(PcD) 2 Armador de ferros 4 Arte-finalista 2 Arte-finalista 5 Assistente comercial de seguros 1 Assistente de prevenção de perdas 1 Atendente balconista 7 Atendente de balcão 67 Atendente de cafeteria 3 Atendente de consultório médico 1 ATENDENTE DE LANCHONETE 1 Atendente de lanchonete(PcD) 2 Atendente de lanchonete 77 Atendente de lojas(PcD) 1 Atendente de lojas 24 Atendente de lojas e mercados 58 Atendente de lojas e mercados(PcD) 2 Atendente de mesa 5 Atendente de mesa(ESTÁGIO) 1 Atendente de padaria 6 Atendente do setor de frios e laticínios 1 Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 10 Auxiliar administrativo(PcD) 25 Auxiliar administrativo(ESTÁGIO) 1 Auxiliar contábil 2 Auxiliar contábil(PcD) 1 Auxiliar de almoxarifado 4 Auxiliar de armazenamento 75 Auxiliar de cinegrafia 2 Auxiliar de cozinha 28 Auxiliar de desenvolvimento infantil 4 Auxiliar de dobrador (metais) 1 Auxiliar de eletrotécnico 2 Auxiliar de encanador 6 Auxiliar de engenheiro da construção civil 1 Auxiliar de escrituração fiscal 3 Auxiliar de estoque 5 Auxiliar de estoque(PcD) 10 Auxiliar de expedição 1 Auxiliar de fabricação nas indústrias de artefatos de cimento 1 Auxiliar de lavanderia 1 Auxiliar de limpeza 94 Auxiliar de limpeza(PcD) 16 Auxiliar de linha de produção 61 Auxiliar de logistica 15 Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 1 Auxiliar de manutenção predial 12 Auxiliar de mecânico de autos 8 Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 3 Auxiliar de padeiro 6 Auxiliar de pessoal 1 Auxiliar de pizzaiolo 1 Auxiliar de serigrafia 1 Auxiliar de vidraceiro 2 Auxiliar financeiro 1 Auxiliar financeiro(ESTÁGIO) 1 Auxiliar mecânico de ar condicionado 1 Auxiliar mecânico de refrigeração 3 Auxiliar nos serviços de alimentação 10 Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas 1 Auxiliar técnico de refrigeração 6 Auxiliar técnico eletrônico 2 Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 2 Balconista de açougue 2 Barbeiro 1 Barista 2 Barman 1 Barman 1 Bombeiro hidráulico 1 Borracheiro 1 Cabeleireiro 1 Caixa de loja 12 Camareira de hotel 2 Camareira de hotel 1 Camareira de hotel 2 Camareiro de hotel 3 Campeiro – na agropecuária 1 Campeiro – na pecuária 1 Campeiro – na pecuária 1 Campeiro – na pecuária 1 Carpinteiro 3 Carpinteiro 3 Carpinteiro auxiliar 2 Carpinteiro de obras 4 Cartazeiro 1 Caseiro 1 Caseiro 1 Caseiro 1 Chefe de seção de expedição(PcD) 2 Chefe de serviço de limpeza 1 Chefe de serviço de limpeza 1 Churrasqueiro 1 Churrasqueiro 1 Churrasqueiro 1 Classificador de madeira 2 Comprador 3 Confeiteiro 1 Confeiteiro 1 Confeiteiro 2 Confeiteiro 1 Conferente de carga e descarga(PcD) 5 Conferente de carga e descarga 2 Conferente de carga e descarga 3 Conferente de carga e descarga 1 Conferente de logística 3 Consultor de vendas 5 Consultor de vendas 3 Consultor de vendas 4 Consultor de vendas 1 Consultor de vendas 1 Controlador de acesso 1 Controlador de serviço de transporte rodoviário 2 Coordenador de restaurante 1 Copeiro 1 Copeiro 1 Copeiro(PcD) 1 Copeiro de restaurante 1 Costureira de máquina reta 1 Costureira de máquinas industriais 15 Costureira em geral 1 Costureira em geral 2 Costureira em geral 1 Costureiro, a máquina na confecção em série 1 Cozinheiro de restaurante 1 Cozinheiro de restaurante 1 Cozinheiro de restaurante 1 Cozinheiro de restaurante 1 Cozinheiro geral 2 Cozinheiro geral 1 Cozinheiro geral 2 Cozinheiro geral 1 Cuidador de idosos 4 Cuidador de idosos 2 Cumim 2 Dedetizador 2 Depilador de couros e peles 1 Desenhista projetista de moldes 1 Editor de mídia audiovisual 2 Editor de tv e vídeo 1 Educador social 1 Eletricista 5 Eletricista 2 Eletricista 1 Eletricista 4 Eletricista 1 Eletricista 2 Eletricista auxiliar 5 Eletricista auxiliar 1 Eletricista de instalações 1 Eletricista de instalações 1 Eletricista de instalações comerciais e residenciais 2 Eletricista de instalações de veículos automotores 1 Eletricista de manutenção industrial 2 Eletricista de veículos de máquinas operatrizes 1 Eletrotécnico (produção de energia) 2 Emissor de passagens 2 Empacotador, a mão(PcD) 2 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico arrumador 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Encanador 2 Encanador 4 Encanador 1 Encarregado da área florestal 1 Engenheiro civil (edificações)(ESTÁGIO) 1 Esteticista 1 Esteticista corporal 1 Estoquista 4 Estoquista 1 Estoquista 4 Estoquista 1 Estoquista 3 Farmacêutico 10 Farmacêutico 1 Faturista 1 Fiel de depósito 4 Fiscal de loja 2 Fiscal de prevenção de perdas 6 Fiscal de prevenção de perdas 4 Fisioterapeuta geral 1 Fisioterapeuta geral 1 Fonoaudiólogo geral 1 Frentista 2 Frentista 3 Funileiro de veículos (reparação) 1 Funileiro de veículos (reparação) 2 Funileiro de veículos (reparação) 2 Garção 1 Garçom 2 Garçom 3 Garçom 10 Garçom 1 Garçom 1 Gerente administrativo 1 Gerente administrativo 1 Gerente de departamento pessoal 1 Gerente de restaurante 1 Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe 1 Instalador de tubulações 3 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 7 Jardineiro 1 Jardineiro 1 Jardineiro 1 Jardineiro 2 Jardineiro(PcD) 10 Jornalista(ESTÁGIO) 1 Lavador de automóveis 2 Lavador de automóveis 1 Lavador de carros 2 Lavador de veículos 1 Lavador de veículos 1 Lavador de veículos 2 Lubrificador de máquinas 1 Lubrificador industrial 2 Lustrador de móveis 2 Manicure/pedicure 1 Manobrista 1 Manobrista 4 Marceneiro de móveis 1 Marmorista (construção) 1 Mecânico 1 Mecânico 2 Mecânico 1 Mecânico de auto em geral 2 Mecânico de auto em geral 1 Mecânico de auto em geral 1 Mecânico de auto em geral 2 Mecânico de automóveis e caminhões 1 Mecânico de automóveis e caminhões 1 Mecânico de manutenção (máquinas hidráulicas) 1 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 1 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 4 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas 1 Mecânico de manutenção hidráulica 1 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 1 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 1 Mecânico de motocicletas 2 Mecânico de motocicletas 1 Mecânico de motocicletas 1 Mecânico de motocicletas 1 Mecânico de motor a diesel 3 Mecânico de refrigeração 1 Mestre de obras 1 Monitor de alunos(ESTÁGIO) 2 Monitor infantil 1 Montador de automóveis 1 Montador de elevadores e similares 2 Montador de estruturas metálicas 3 Motofretista 1 Motorista carreteiro 3 Motorista carreteiro 3 Motorista carreteiro 5 Motorista de automóveis 1 Motorista de caminhão 2 Motorista de caminhão 3 Motorista de caminhão 1 Motorista de caminhão 1 Motorista de caminhão 3 Motorista de caminhão 4 Motorista de caminhão 1 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1 Motorista de caminhão-pipa 1 Motorista de ônibus rodoviário 10 Motorista de ônibus rodoviário 2 Motorista de ônibus rodoviário 5 Motorista entregador 10 Motorista entregador 1 Motorista entregador 1 Motorista entregador 5 Motorista entregador 1 Motorista entregador 2 Motorista entregador 3 Oficial de manutenção 1 Oficial de manutenção predial 1 Oficial de manutenção predial 1 Oficial de manutenção predial(PcD) 1 Oficial de serviços gerais 1 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 1 Operador de bate-estacas 3 Operador de caixa(PcD) 17 Operador de caixa 47 Operador de caixa 1 Operador de caixa 2 Operador de caixa 8 Operador de caixa 8 Operador de caixa 2 Operador de caixa 1 Operador de caixa 5 Operador de caixa 4 Operador de caixa 10 Operador de caixa 6 Operador de caixa 25 Operador de caixa 1 Operador de caixa 5 Operador de estação de tratamento de água e efluentes 2 Operador de estúdio (gravação de áudio)(PcD) 1 Operador de pá carregadeira 1 Operador de processo de produção 3 Operador de telemarketing (operações híbridas) 6 Operador de telemarketing ativo 4 Operador de telemarketing ativo 3 Operador de trator – exclusive na agropecuária 1 Operador de vendas (lojas) 5 Operador de vendas (lojas) 3 Operador de vendas (lojas) 4 Padeiro 2 Padeiro 4 Padeiro 1 Padeiro 1 Padeiro 1 Padeiro 1 Pedagogo(ESTÁGIO) 1 Pedreiro(PcD) 5 Pedreiro 1 Pedreiro 3 Pedreiro 3 Pedreiro 1 Pedreiro 2 Pedreiro 20 Pedreiro 5 Pedreiro 3 Pedreiro 5 Pedreiro 8 Pedreiro(PcD) 5 Peixeiro (comércio varejista) 1 Pintor de automóveis 1 Pintor de automóveis 1 Pintor de obras 4 Pintor de obras 2 Pintor de paredes 1 Pintor de veículos (reparação) 1 Pizzaiolo 1 Pizzaiolo 1 Pizzaiolo 1 Polidor de automóveis 1 Preparador físico 2 Promotor de vendas 2 Recepcionista atendente 1 Recepcionista atendente 1 Recepcionista atendente(PcD) 1 Recepcionista de consultório médico ou dentário 1 Recepcionista de hotel 2 Recepcionista de hotel 1 Recepcionista de hotel 1 Recepcionista secretária 1 Recepcionista secretária 1 Redator de publicidade 1 Repositor – em supermercados(PcD) 2 Repositor de mercadorias 4 Repositor de mercadorias 28 Repositor de mercadorias 3 Repositor de mercadorias 1 Repositor de mercadorias 10 Repositor de mercadorias 6 Repositor de mercadorias 20 Repositor de mercadorias(PcD) 6 Salgadeiro 1 Salgadeiro 3 Salgadeiro 1 Salgadeiro 1 Secretária (técnico em secretariado – português) 5 Serrador de mármore 1 Serralheiro 3 Serralheiro 1 Serralheiro de alumínio 1 Servente de limpeza 1 Servente de limpeza 1 Servente de limpeza(PcD) 50 Servente de obras 3 Servente de obras 6 Servente de obras 2 Servente de obras 3 Servente de obras 1 Servente de obras 4 Servente de obras 3 Servente de obras 20 Servente de obras 8 Servente de obras 1 Servente de obras 4 Servente de obras 4 Servente de obras 4 Servente de obras(PcD) 5 Servente de pedreiro 7 Servente de pedreiro 2 Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) 1 Soldador 1 Soldador mecânico 2 Soldador mecânico 1 Supervisor comercial 1 Supervisor de almoxarifado 2 Supervisor de cozinha 1 Supervisor de pátio de madeira 1 Tapeceiro de autos 1 Tapeceiro de veículos 1 Técnico de contabilidade 1 Técnico de manutenção elétrica 1 Técnico de manutenção eletrônica 1 Técnico de manutenção industrial 2 Técnico de projeto (eletrotécnico) 2

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também