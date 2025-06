Funtrab tem 3.825 mil vagas distribuídas em 35 cidades em MS nesta segunda

A Fundação do Trabalho (Funtrab), tem 3.825 mil vagas de emprego distribuídas em 35 municípios nesta segunda-feira (23). Em destaque estão as oportunidades para Auxiliar de linha de produção (411), auxiliar de limpeza (124), trabalhador da cultura de maça (112), pedreiro (102), operador de caixa (100), servente de obras (98), auxiliar administrativo (84)

Em Campo Grande, são 695 vagas. Existe ainda estágio de estudantes, além de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD).

Além disso, estão disponíveis 2.943 vagas de emprego, em destaque para: Dourados (472)Três Lagoas (317), Aparecida do Taboado (276), Chapadão do Sul (151), Nova Alvorada do Sul (148), Corumbá (147) e Sidrolândia (139).

Outras estão disponíveis em Maracaju, Itaquiraí, Nova Andradina, Ponta Porã , Amambaí, Caarapó, Ivinhema, Coxim, Jardim, Aquidauana, Paranaíba, Iguatemi, Rio Verde, Ribas, São Gabriel do Oeste, Mundo Novo, Guia Lopes da Laguna, Eldorado, Jaraguari, Miranda, e Sonora.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Confira as vagas no link .

Os interessados podem comparecer na Casa do Trabalhador de qualquer cidade ou na Funtrab em Campo Grande na rua Treze de Maio, 2773 com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Confira no link o endereço das 35 Casas do Trabalhador no estado.

Em Campo Grande, o atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira - das 8h às 17h)

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também