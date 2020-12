Funtrab tem 476 vagas emprego nesta quinta-feira; 9 são para PcD

Quinta-feira (3) inicia com 476 vagas para quem procura emprego em Campo Grande. A Fundação do Trabalho (Funtrab) também oferece vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD).

Auxiliar de escritório (PcD), auxiliar administrativo (PcD), auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, carpinteiro, estoquista, garçom, mecânico e outras vagas estão disponíveis na Funtrab.

Os interessados devem se cadastrar na FUNTRAB, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para retirar senha de atendimento. Das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

