Funtrab tem 764 vagas de emprego para esta quinta-feira na Capital

As vagas em destaque são para: Auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, carreteiro, operador de caixa, operador de telemarketing, vendedor interno e pedreiro, entre outros. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso

A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) oferece nesta quinta-feira (24), oportunidades para atendimento, construção civil, vendas e segurança. As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.