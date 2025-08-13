Funtrab tem 831 vagas de emprego para esta quarta-feira na Capital

A Fundação Social do Trabalho oferta 831 vagas de trabalho nesta quarta-feira (13), em Campo Grande, com destaque para as áreas de construção civil, serviços e vendas. As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

São 24 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 16 para ajudante de motorista, 47 para auxiliar de limpeza, 26 para auxiliar de linha de produção, 25 para costureira em geral, 24 para pedreiro, 6 para servente de pedreiro, 10 para servente de obras e 50 para vendedor, divididos em interno, pracista e de serviços.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

O atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira) - das 8h às 17h

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também