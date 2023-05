Funtrab tem mais de 3 mil vagas disponíveis em 28 cidades nesta segunda

Nesta segunda-feira (15), a Fundação do Trabalho (Funtrab), tem vagas abertas para diversas áreas como construção civil, vendas, estética, para estágio de estudantes, além de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD). Em Campo Grande, são 1.459 vagas.

Além disso, estão disponíveis 3.240 vagas de emprego, em Amambai, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de MT, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Três Lagoas.

A Funtrab não realiza mais distribuição de senhas presenciais, os atendimentos são para os agendados por meio do aplicativo MS CONTRATA+. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Confira as vagas no link.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também