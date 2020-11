Funtrab tem número recorde de ofertas de emprego nesta sexta

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), nesta sexta-feira (13), conta com número recorde de vagas de emprego neste ano em Campo Grande.

Com 569 oportunidades de trabalho, há vagas para atendente de loja, sushiman, babá, fiscal de prevenção de perdas, Laboratorista de água e controle ambiental, jardineiro, manobrista, pedreiro, Técnico de manutenção industrial, entre outrasvagas que podem ser conferidas através deste link.

Os interessados devem se cadastrar na Funtrab que fica na Rua 13 de maio, 2773, Centro, portando em mãos o RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A Fundação do Trabalho é aberta de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para retirar senha de atendimento. Das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Deixe seu Comentário

Leia Também