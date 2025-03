Funtrab tem ocupaÃ§Ãµes para 435 funÃ§Ãµes no estado; confira

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), oferta 4.148 vagas de emprego divididas em 35 municípios do estado, em 435 ocupações. Os destaques são para Campo Grande com mais de 800 oportunidades.

Entre as funções com maior número de vagas estão: Auxiliar de linha de produção (511), trabalhador da cultura de maça (328), auxiliar de limpeza (157), alimentador de linha de produção (111), desossador (99), motorista carreteiro (92), pedreiro (91) e servente de obras (87).

Os destaques são para Campo Grande, Dourados, Chapadão do Sul, Sidrolândia, Cassilândia, Aparecida do Taboado, Três Lagoas, Rio Verde, Caarapó e Bataguassu, todas com mais de 100 vagas.

Confira a lista completa no site. Por meio do portal , também é possível ver o endereço da Casa do Trabalhador das respectivas cidades.



