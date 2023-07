Funtrab tem vagas para auxiliar de limpeza, vendedor interno e servente de obras

A Fundação do Trabalho (Funtrab) oferece nesta terça-feira (18), 1.409 mil vagas para quem busca por um emprego em Campo Grande. Entre as funçãoes com maior número de oportunidades são auxiliar de limpeza (66), vendedor interno (35), ajudante de carga e descarga (48), pedreiro (55) e servente de obras (32).



A Funtrab não realiza mais distribuição de senhas presenciais, os atendimentos são agendados por meio do aplicativo MS CONTRATA+.



Em seguida, os interessados devem comparecer na Funtrab ou na Casa do Trabalhador de sua cidade com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas.

O trabalhador que não tiver acesso ao aplicativo, deve comparecer na Funtrab ou na Casa do Trabalhador de sua cidade com os documentos nos horários descritos acima. Veja a lista de vagas no link .

