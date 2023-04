Funtrab tem vagas para eletricista em diversas áreas nesta terça-feira

A Fundação do Trabalho (Funtrab) oferece nesta terça-feira (4), entre 1.400 vagas de emprego, oportunidades para eletricistas de instalação de prédio, eletricista de veículos e eletricista de rede.

Entre as vagas exclusivas para PcD estão oportunidades para empacotador, fiscal de caixa, conferente de carga e auxiliar de logística.

Os atendimentos são agendados por meio do aplicativo MS CONTRATA+, no entanto, o trabalhador que não tiver acesso ao aplicativo, deve comparecer na Funtrab ou na Casa do Trabalhador de sua cidade com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas. Veja a lista

