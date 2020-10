Funtrab tem vagas para motorista, assistente de viagens e açougueiro

As ofertas da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), nesta terça-feira (20), conta com vagas para açougueiro, agente de viagens, ajudante de cozinha, assistente de vendas e outras que podem ser conferidas aqui .

Entre as 447 vagas ofertadas em Campo Grande estão as de alinhador de pneus, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, chaveiro, fiscal de prevenção de perdas, motorista, supervisor de logística, pizzaiolo, zelador e topógrafo.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Serviço

Os interessados devem se cadastrar na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A Fundação do Trabalho fica na Rua 13 de maio, 2773, Centro, sendo aberta de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para retirar senha de atendimento. Das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego.

Deixe seu Comentário

Leia Também