Funtrab tem vagas para pedreiros, servente e ajudante de obras

A Fundação do Trabalho (Funtrab) de Mato Grosso do Sul oferta nesta quinta-feira (10), mais de 100 vagas na área de construção para aqueles que buscam carteira assinada no setor.



São 54 vagas para pedreiro, 27 vagas para servente de obras, 15 para pintor de obras, 11 para ajudante, 6 para encarregado e muitas outras que podem ser conferidas no link do site da Funtrab .

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Os interessados devem se cadastrar no aplicativo MS CONTRATA + e depois comparecer na agência portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de Maio, nº 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

