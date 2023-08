Funtrab tem vagas para piscineiros, leituristas e estoquistas

A Fundação do Trabalho (Funtrab) de Mato Grosso do Sul oferece 1.735 vagas de emprego para trabalhar em Campo Grande, nesta quinta-feira (31).

Para estoquista são 10 vagas. O profissional dessa área é responsável por fazer a gestão do estoque, receber mercadorias e saber onde está cada tipo de produto, organizar os produtos e separá-los por categorias.

Para piscineiro sã duas vagas, já para leituristas são 5 vagas, eles percorrem bairro a bairro, fazendo a medição individual do consumo de água e esgoto, orientando e sanando as possíveis dúvidas dos clientes.

Há vagas ainda nas áreas de ajudante de carga e descarga, doméstico, atendente de balcão, cozinheiro, eletricista, jardineiro, panfleteiro, servente de obras, técnico em segurança do trabalho e vendedor.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Os interessados devem se cadastrar no aplicativo MS CONTRATA + e depois comparecer na agência portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de Maio, nº 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.



JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também