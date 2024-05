Gibiteca está com inscrições abertas para oficina de arte digital

A Gibiteca Mais Cultura está com as inscrições abertas para a oficina de arte digital. Para participar é preciso ter a partir de 12 anos. Serão quatro turmas com seis alunos cada.

No turno da manhã, as turmas são as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9h10 às 11h10. Já no período da tarde, é somente uma turma na sexta-feira, das 14h10 às 17h10.

Os instrutores são artistas digitais. A oficina é realizada em um estúdio equipado na sede da gibiteca, na Rua Sacramento, nº 800, bairro Jardim Oracília.

Para se inscrever, é necessário ir até o endereço acima, portando cópia do RG e do comprovante de Residência. Corra! pois as vagas são limitadas.

