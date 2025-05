Governo abre 3,4 mil novas vagas para Mais Médicos

O Ministério da Saúde vai abrir nesta segunda-feira (5) as inscrições para o programa Mais Médicos, com 3.174 vagas destinadas a fortalecer a atenção primária à saúde em regiões prioritárias e de difícil acesso.

O edital, lançado na última sexta-feira (2), marca o 41º ciclo do programa, que tem como meta alcançar 28 mil profissionais até o fim de 2025.

As oportunidades contemplam 1.620 municípios e 26 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), priorizando localidades com escassez de médicos e alto índice de vulnerabilidade social.

Segundo o Ministério, 75,1% das vagas são para municípios de pequeno porte, 11,1% para cidades de médio porte e 13,8% para centros urbanos maiores.

Os interessados devem se inscrever pelo Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP) entre os dias 5 e 8 de maio. Podem participar médicos com registro no Brasil, brasileiros formados no exterior e estrangeiros com habilitação no país de origem.

Para intercambistas, a aprovação no Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv) é obrigatória.

Durante o exercício das atividades, os profissionais terão acesso a benefícios como bolsa-formação, ajuda de custo e auxílios, podendo permanecer no programa por até 48 meses, sem vínculo empregatício com o governo federal.

Além das vagas imediatas, o novo edital institui um cadastro reserva para acelerar a reposição de profissionais, conforme novas demandas surjam. Essa medida já permite a inclusão de 2.450 municípios e oito DSEIs que haviam preenchido vagas em editais anteriores.

Atualmente, o Mais Médicos conta com 24,9 mil profissionais em atividade, alcançando 4,2 mil municípios, o equivalente a 77% do território nacional, beneficiando cerca de 63 milhões de brasileiros. Destes, 601 médicos atuam em áreas indígenas.

