Termina nesta terÃ§a a seleÃ§Ã£o para jovens brasileiros participarem da COP30

O Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República, abriu na última sexta-feira (28) as inscrições para a seleção do Presidency Youth Climate Champion (PYCC) da COP30. Oportunidade termina nesta terça-feira (11).

O evento, que será realizado em novembro deste ano em Belém do Pará, do dia 10 a 21 de novembro deste ano, e é uma das mais importantes conferências globais sobre mudanças climáticas, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A iniciativa tem como objetivo ampliar a participação de jovens nos debates e decisões sobre o clima. Para concorrer à seleção, os candidatos devem ter entre 18 e 35 anos, nacionalidade brasileira e residir no Brasil.

Além disso, é necessário comprovar experiência em projetos relacionados às questões climáticas e ambientais, bem como ter fluência em inglês e histórico de participação em eventos nacionais e internacionais sobre o tema.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por e-mail. Os interessados devem enviar a documentação exigida, incluindo currículo vitae, comprovantes de experiência e o formulário de declaração de ciência e aceitação dos termos da Decisão 16/CP28, preenchido conforme o Anexo I do edital, para o endereço [email protected].

Os selecionados atuarão como facilitadores dos temas de juventude nas negociações climáticas, promovendo a inclusão da nova geração nas políticas globais de enfrentamento à crise do clima.

A presidência da COP30 será responsável por definir os jovens escolhidos após a análise das candidaturas. O PYCC não terá vínculo empregatício com o governo brasileiro e não receberá remuneração pela função.

