Governo de MS amplia vagas e divulga distribuição para concurso de professores

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED), divulgou a distribuição das 142 vagas ampliadas no Concurso Público de Provas e Títulos - SAD/SED/2022, destinado à seleção de professores para a Rede Estadual de Ensino (REE).

A publicação foi feita no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (31), nas páginas 108 e 109.

A ampliação das vagas havia sido anunciada no último dia 28, elevando o número inicial de 722 vagas para 864.

Antes disso, o governo já havia realizado uma primeira ampliação, chamando mais 202 candidatos aprovados. No total, 1.936 professores foram aprovados e classificados no concurso.

Além do aumento no número de vagas, o concurso público, realizado em 2022, teve sua validade prorrogada até 30 de junho de 2026.

O prazo inicial previa encerramento em 30 de junho de 2024, mas a prorrogação amplia as oportunidades de convocação dos candidatos aprovados.

Os participantes do certame devem acompanhar as próximas publicações no Diário Oficial do Estado e no site da SED para atualizações sobre o processo seletivo.

