Governo autoriza concurso com mais de 190 vagas para o Hospital Regional

O Governo de Mato Grosso do Sul autorizou a realização de concurso público com 194 vagas para a Funsau (Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul), responsável pela gestão do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). A autorização consta em decreto publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (21).

As vagas são destinadas a cargos da carreira de Gestão de Serviços Hospitalares, incluindo a função de técnico de serviços hospitalares, com foco em técnico de enfermagem, reforçando o quadro de profissionais que atuam diretamente na assistência à população. O concurso será realizado na modalidade de provas e títulos, conforme previsto no decreto.

A organização do certame ficará sob responsabilidade da SAD (Secretaria de Estado de Administração), da SES (Secretaria de Estado de Saúde) e da própria Funsau, que irão definir normas, etapas, critérios de seleção e demais procedimentos, a serem detalhados em edital específico.

Para a diretora-presidente da Funsau, Marielle Alves Corrêa Esgalha, a autorização representa um avanço no fortalecimento da assistência hospitalar. “A ampliação do quadro de técnicos de enfermagem é fundamental para qualificar ainda mais o atendimento prestado no Hospital Regional”, afirmou.

Já o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, destacou que o concurso integra um planejamento mais amplo de fortalecimento da rede pública. “O Hospital Regional é referência em alta complexidade e precisa de equipes dimensionadas de forma adequada para manter a qualidade e a continuidade do cuidado”, pontuou.

O decreto entrou em vigor na data da publicação, e o edital com informações sobre prazos, carga horária, requisitos e etapas do concurso será divulgado posteriormente.

