Governo oferece cursos de capacitação gratuitos e online para servidores

Os servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul podem realizar cursos de capitação gratuitos em duas fundações: a Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolavog) e Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Os cursos gratuitos são acessados online e alguns são abertos à população.

O cronograma de cursos tem modalidades oferecidas até o dia 29 de maio. Os da Escolavog são na área de gestão pública, trilogia de programa de gestão por competências, programas de contrato de gestão, compras e sistemas.

Já os da ENAP totalizam 121 temáticas, que vão desde políticas públicas setoriais à ética e cidadania, e algumas vagas estão abertas também para a sociedade em geral.

De acordo com o diretor-presidente da Escolavog, Wilton Paulino afirma que a modalidade a distância garante que um número maior de servidores tenha acesso às capacitações. “Na educação a distância os cursos podem ser acessados pelos servidores de qualquer parte do estado, e vai ajudar no atendimento de qualidade nos órgãos públicos”.

