Grupo Pereira faz mutirão com 250 vagas para Pessoas com Deficiência em MS

O Grupo Pereira realiza de 22 a 26 de setembro a Semana da Pessoa com Deficiência, com mais de 250 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul para funções como operador de caixa, repositor e auxiliar administrativo.

A ação visa aumentar a inclusão no mercado de trabalho, em um cenário onde, apesar de 14,4 milhões de pessoas com deficiência no país, apenas 1% dos postos de trabalho são ocupados por esse público.

Atualmente, o grupo emprega mais de 800 pessoas com deficiência em diversos estados, sendo 150 em Mato Grosso do Sul. A coordenadora de ESG do Grupo Pereira, Adrileny Bogado Constantino, destaca que a inclusão é um dos valores centrais da empresa. A ação está alinhada ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro.

Os interessados devem comparecer às lojas do Fort Atacadista e Supermercados Comper em Mato Grosso do Sul, das 8h às 11h e das 13h às 17h, com idade mínima de 17 anos.

Além do salário, os contratados terão benefícios como plano odontológico, seguro de vida, alimentação no local, convênio com instituições de ensino e plano de carreira. Confira os endereços das lojas Fort e Comper .

Serviço

Semana da Pessoa com Deficiência – Grupo Pereira

Período: de 22 a 26 de setembro

Locais: lojas Fort Atacadista e Supermercados Comper em Mato Grosso do Sul

Horários: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h

Vagas: mais de 250 oportunidades em áreas como operador de caixa, repositor, auxiliar administrativo e auxiliar de prevenção

Requisitos: idade mínima de 17 anos

Benefícios: plano odontológico, seguro de vida, alimentação no local, convênio com instituições de ensino, suporte social e plano de carreira

Endereços das lojas participantes:



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também