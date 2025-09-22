Menu
Menu Busca segunda, 22 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Grupo Pereira faz mutirão com 250 vagas para Pessoas com Deficiência em MS

Os interessados devem comparecer às lojas do Fort Supermercados Comper entre 22 e 26 de setembro

22 setembro 2025 - 12h52Sarah Chaves
Fort da Coronel AntoninoFort da Coronel Antonino   (Divulgação)

O Grupo Pereira realiza de 22 a 26 de setembro a Semana da Pessoa com Deficiência, com mais de 250 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul para funções como operador de caixa, repositor e auxiliar administrativo.

A ação visa aumentar a inclusão no mercado de trabalho, em um cenário onde, apesar de 14,4 milhões de pessoas com deficiência no país, apenas 1% dos postos de trabalho são ocupados por esse público.

Atualmente, o grupo emprega mais de 800 pessoas com deficiência em diversos estados, sendo 150 em Mato Grosso do Sul. A coordenadora de ESG do Grupo Pereira, Adrileny Bogado Constantino, destaca que a inclusão é um dos valores centrais da empresa. A ação está alinhada ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro.

Os interessados devem comparecer às lojas do Fort Atacadista e Supermercados Comper em Mato Grosso do Sul, das 8h às 11h e das 13h às 17h, com idade mínima de 17 anos.

Além do salário, os contratados terão benefícios como plano odontológico, seguro de vida, alimentação no local, convênio com instituições de ensino e plano de carreira. Confira os endereços das lojas Fort e Comper.

Serviço
Semana da Pessoa com Deficiência – Grupo Pereira
Período: de 22 a 26 de setembro
Locais: lojas Fort Atacadista e Supermercados Comper em Mato Grosso do Sul
Horários: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h
Vagas: mais de 250 oportunidades em áreas como operador de caixa, repositor, auxiliar administrativo e auxiliar de prevenção
Requisitos: idade mínima de 17 anos
Benefícios: plano odontológico, seguro de vida, alimentação no local, convênio com instituições de ensino, suporte social e plano de carreira
Endereços das lojas participantes:
 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

UEMS
Oportunidade
UEMS abre inscrições para vestibular 2026 com mais de 800 vagas
Foto: Funtrab
Oportunidade
Funtrab oferta mais de 3.900 vagas com destaque para setores de produção e serviço
Buscando Emprego? Funsat oferece mais de 1.400 oportunidades nesta sexta-feira
Oportunidade
Buscando Emprego? Funsat oferece mais de 1.400 oportunidades nesta sexta-feira
 Programa Residência Agropecuária é uma iniciativa do Senar Central
Oportunidade
Programa Residência Agropecuária abre inscrições com bolsas de até R$ 2,5 mil
Funsat oferece mais de 900 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira
Oportunidade
Funsat oferece mais de 900 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira
Ação acontecerá no Bioparque Pantanal
Oportunidade
'Dia D da empregabilidade para pessoas com deficiência' terá mais de 200 vagas
"Super Quarta" da Funsat oferta mais de 200 vagas para recrutamento imediato
Oportunidade
"Super Quarta" da Funsat oferta mais de 200 vagas para recrutamento imediato
A prova objetiva está marcada para 2 de novembro
Oportunidade
MSGás abre vagas com salários de até R$ 10,6 mil; saiba como participar
Foto: Ação Fort
Oportunidade
Emprega CG oferece 100 vagas com seleção imediata nesta terça (16)
Atendimento acontece na sede da Funtrab
Oportunidade
Feirão da Empregabilidade acontece amanhã com mais de 80 vagas

Mais Lidas

Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
Foto: reprodução
Clima
Mato Grosso do Sul terá frio acompanhado de chuva na próxima semana
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher espalha fofoca e apanha da sobrinha em Campo Grande