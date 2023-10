Grupo Pereira oferece mais de 700 vagas de emprego sem experiência na Capital

O Grupo Pereira tem 773 vagas em aberto apenas para Mato Grosso do Sul, distribuídas nas 11 lojas dos Supermercados Comper e nas 10 lojas do Fort Atacadista, além de oportunidades nas bandeiras Vuon, Bate Forte, Pera Turismo, entre outros. Destas, 121 são exclusivas para PCDs.

As vagas para o Comper Zahran estão sendo ofertadas em um feirão para contratação imediata, que está acontecendo hoje (18) e amanhã (19). Neste quinta, a ação acontecerá das 8h às 16h, e conta com oportunidades de emprego para Operador de caixa, Repositor, Auxiliar de Cozinha e Auxiliar de Perecíveis em setores como FLV, Congelados e Depósito. Os interessados podem comparecer ao local, situado na Av. Eduardo Elias Zahran, 2478, Vilas Boas, portando seus currículos.

Na sexta-feira (20), o feirão acontece na Associação de Moradores Parque Residencial Maria Ap. Pedrossian. As oportunidades incluem cargos como Operador de caixa, Auxiliar de Padaria, Peixaria, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Cozinha e Auxiliar de Perecíveis em setores como Congelados e Perecíveis Complementar.

E no sábado (21), o feirão acontece na Praça do Peixe, localizada no bairro Vilas Boas, as oportunidades são para Operador de caixa, Repositor de mercadorias, Auxiliar de Perecíveis e Auxiliar de Carga e Descarga. A ação começa às 8h e vai até ao meio-dia.

O diferencial dessas oportunidades está em seu alcance inclusivo, destinado a uma ampla diversidade de candidatos. As vagas são voltadas para primeiros empregos, profissionais com mais de 50 anos, pessoas com deficiência (PCDs), refugiados e indígenas.

O Grupo Pereira tem empregando atualmente mais de 17 mil colaboradores, dos quais cerca de 2 mil têm 50 anos ou mais, representando aproximadamente 12% do quadro de funcionários. Essa proporção supera significativamente a média de apenas 3 a 5% de profissionais com mais de 50 anos em outras empresas, como indicam estudos da consultoria Maturi.

Os interessados podem se candidatar indo presencialmente a uma das lojas Fort Atacadista ou Supermercado Comper, ou então pelo site.

Serviço

Feirão no Comper Zahran

19 de outubro

Das 08h às 16h

Av. Eduardo Elias Zahran, 2478, Vilas Boas.

Feirão na Associação de Moradores Parque Residencial Maria Ap. Pedrossian

20 de outubro (sexta-feira)

Das 08h às 16h

Av. Orlando Daros, 279, Parque Residencial Maria Ap. Pedrossian.

Feirão na Praça do Peixe

21 de outubro (sábado)

Das 08h às 12h

Av. Cel. Pôrto Carrero, 100, Vilas Boas.

