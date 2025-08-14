Grupo varejista inaugura Universidade Corporativa para capacitar colaboradores e familiares

O Grupo Pereira, sétimo maior varejista do Brasil, lançou nesta quarta-feira (14), em Campo Grande, a sua Universidade Corporativa (UGP), iniciativa que vai atender 22 mil colaboradores e também filhos de funcionários.

A proposta é oferecer capacitação profissional em todos os sete estados onde a empresa atua, com polos e centros regionais dedicados ao desenvolvimento de talentos.

A plataforma de ensino já estreia com mais de 700 conteúdos online e conta com diferenciais: abranger todas as áreas de atuação do grupo — que inclui supermercados, atacadistas, atacarejos, restaurantes, farmácias, empresa de turismo, logística e braço financeiro — e oferecer treinamentos também para jovens de 16 a 24 anos, filhos de colaboradores.

A primeira iniciativa é a Escola de Varejo, com o curso “Supermercado: do negócio à operação”, em parceria com o Senac.

No formato híbrido e com duração de quatro meses, a formação oferece inicialmente 400 vagas e inclui um hackathon no final para propor soluções aos desafios da empresa, com premiação para as melhores ideias.

Além do varejo, a UGP prevê a criação de programas como a Escola de Formação para Agentes de Viagem, Escola de Logística, Escola de Perecíveis e treinamentos para padrões de atendimento na área financeira, visando ampliar o desenvolvimento e as oportunidades de promoção.

O projeto consolida mais de uma década de treinamentos internos que, somente no último ano, resultaram na promoção de mais de 4 mil colaboradores.

Entre os objetivos estratégicos estão fomentar uma cultura de alto desempenho, promover sucessão de talentos e capacitar comunidades para ingresso no mercado de trabalho.

“Nós acreditamos que não existe futuro sem investimento em educação e cada um tem que fazer sua parte nesse sentido. A Universidade Corporativa vai levar nossa empresa para um outro patamar”, afirmou Beto Pereira, presidente do Grupo Pereira.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também