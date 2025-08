Habita CG oferece mais de R$ 4,5 milhões em subsídios para famílias conquistarem casa própria

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), realizará entre os dias 7 e 22 de agosto a 9ª edição do Feirão Habita Campo Grande, no Pátio Central Shopping, com a proposta de facilitar o acesso à casa própria para famílias da Capital.

O Feirão contará com subsídios que somam mais de R$ 4,5 milhões para auxiliar na entrada de financiamentos imobiliários.

A grande novidade deste ano é a ampliação do programa Sonho de Morar, que prevê a concessão de 600 subsídios divididos em faixas de renda:

R$ 20 mil para 100 famílias com renda até R$ 2.850,00;

R$ 10 mil para 100 famílias com renda entre R$ 2.850,01 e R$ 4.700,00;

R$ 4 mil para 400 famílias com renda de até 7 salários mínimos.

Os recursos serão aplicados na complementação da entrada do financiamento, a principal dificuldade enfrentada por famílias que desejam adquirir o primeiro imóvel.

Caso os subsídios de determinada faixa estejam esgotados, famílias com renda inferior poderão acessar o saldo remanescente de faixas superiores, aumentando as chances de contemplação.

Além do subsídio municipal, os empreendimentos parceiros também concederão mais R$ 6 mil por unidade para abater na entrada. O interessado poderá escolher o imóvel dentro dos limites do programa, desde que atenda aos critérios exigidos.

Quem pode participar do programa Sonho de Morar:

Renda familiar mensal bruta de até 7 salários mínimos;

Cadastro atualizado na EMHA;

Não possuir imóvel em nome do interessado;

Não ter sido beneficiado anteriormente por programas habitacionais com recursos públicos;

Atender aos critérios dos programas de habitação de interesse social.

O subsídio municipal pode ser cumulativo com benefícios federais e estaduais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também