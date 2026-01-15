Hotel histórico da Capital será reinaugurado em março e abre mais de 70 vagas

Após mais de duas décadas fechado, um dos prédios históricos de Campo Grande se prepara para voltar a funcionar. O Slaviero Prime Campo Grande, com inauguração prevista para março, abriu processo seletivo para preencher mais de 70 vagas de emprego, com intermediação da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab).

As oportunidades abrangem áreas administrativas, operacionais, cozinha e bebidas. Há vagas para funções como recepcionista, camareira, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, cozinheiro, garçom, barman, confeiteiro, padeiro, maître, agente de reservas e assistente de eventos, com exigência ou não de experiência, conforme o cargo.

Os salários variam de R$ 1.621 a R$ 2.800, além de benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica e tíquete-alimentação. O atendimento aos candidatos ocorre nesta semana, de terça a quinta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, com equipe da Funtrab.

O edifício, inaugurado originalmente em 1971, ficou 22 anos abandonado e foi adquirido em 2023. O novo hotel terá 135 apartamentos, restaurante, academia, salas de reunião e espaço para eventos com capacidade para até 180 pessoas, mantendo elementos históricos do prédio original.

A reforma ultrapassou as expectativas devido às surpresas comuns em prédios antigos e históricos. Até outubro de 2025, cerca de R$ 40 milhões já haviam sido investidos na obra, além dos R$ 15 milhões destinados à compra do imóvel. Apesar das mudanças, cinco elementos icônicos do antigo hotel foram preservados: o relógio, os bustos, os lustres, os painéis de bálsamo e o letreiro que homenageia a Capital.

Agora, com a fase de acabamento em andamento e a equipe começando a ser formada, a expectativa é de que o Slaviero Prime Campo Grande volte a receber hóspedes e eventos, reacendendo a movimentação no centro da cidade.

