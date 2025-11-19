Menu
HU-UFGD abre inscrições para seleção de médicos temporários com salários de até R$ 11 mil

As vagas estão distribuídas em nove especialidades e os contratos podem durar até dois anos

19 novembro 2025 - 16h41Luiz Vinicius
Hospital Universitário da UFGDHospital Universitário da UFGD   (Divulgação/Ebserh)

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) abriu nesta segunda-feira (17) inscrições para um processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de dez médicos.

As vagas estão distribuídas em nove especialidades e os contratos podem durar até dois anos.

As inscrições vão de 17 a 21 de novembro de 2025 e devem ser feitas exclusivamente pelo portal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (clique aqui). Para participar, o candidato precisa preencher o formulário on-line e enviar currículo e documentação comprobatória. A participação é gratuita.

O edital oferece vagas para Pediatria, Medicina do Trabalho, Anestesiologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Neurologia Pediátrica, Ginecologia e Obstetrícia e Cardiologia. 

A carga horária é de 24 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 11.464,58. As oportunidades contemplam ampla concorrência e ações afirmativas previstas em lei.

