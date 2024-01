I Feirão da Empregabilidade com 165 vagas vai até às 16h nesta terça-feira

Além das mais de 1.800 oportunidades disponíveis na Fundação do Trabalho de MS(Funtrab) nesta terça-feira (23), o I Feirão da Empregabilidade oferece o total de 165 vagas em oito empresas que estarão recrutando nos segmentos de fast-food, prestação de serviços terceirizados, rede atacadista, cervejaria, indústria de PVC, restaurante japonês, nutrição e construção civil.

O I Feirão acontece na própria sede da Funtrab, na Rua 13 de maio, 2.773 – Centro (entre ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), das 08 às 11 h/ das 13 às 16 horas. Candidatos interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho.

As outras mais de 1.800 vagas são distribuídas para diversos setores como atendimento de balcão, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, eletricistam estoquista, mecânico em geral, pedreiro, técnico em segurança do trabalho, vendedor, entre outras. Confira no link.

