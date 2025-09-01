Com salário de R$ 2,6 mil, IBGE abre inscrições para processo seletivo em MS

Carla Andréa atualizado em 01/09/2025 às 17h41

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu nesta segunda-feira (1º) o processo seletivo para contratação temporária de Agente de Pesquisa e Mapeamento. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 10 de setembro.

No país, são oferecidas 58 vagas, sendo 3 para Mato Grosso do Sul, distribuídas nos municípios de Aquidauana, Ponta Porã e Nova Andradina.

Os candidatos devem realizar a inscrição de forma presencial, entregando o formulário disponível no site do IBGE nos seguintes endereços:

Aquidauana: Rua Roberto Scaff, 749 – Bairro Alto

Ponta Porã: Avenida Brasil, 3371 – Centro

Nova Andradina: Rua da Saudade, 1836 – Bairro Guiomar Soares Andrade

Remuneração e benefícios

O salário do cargo é de R$ 2.676,24, acrescido de Auxílio Alimentação de R$ 1.000,00, Auxílio Transporte e Auxílio Pré-escolar.

Os contratados também têm direito a férias e 13º salário proporcionais. O contrato terá duração de até um ano, com carga horária de 40 horas semanais, distribuídas em 8 horas diárias.

Requisitos

Para concorrer, é necessário:

Ensino Médio completo

Nacionalidade brasileira ou portuguesa

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares

Ter 18 anos completos na data da contratação

Funções do Agente

Os contratados serão responsáveis por atividades relacionadas à coleta de dados e levantamentos geográficos, incluindo:

Coleta de dados em campo: visitas a domicílios e estabelecimentos para registrar informações em questionários impressos ou eletrônicos.

Levantamentos geográficos: atualização de mapas, coleta de coordenadas, feições cartográficas e elementos temáticos do território.

Operação de equipamentos e sistemas: uso de computadores, GPS e aplicativos para pesquisas.

Treinamento e relatórios: participação em treinamentos e elaboração de relatórios com tabelas e gráficos.

Segurança e endereçamento: responsabilidade pelo uso seguro de equipamentos e levantamento completo de endereços e características urbanísticas.

Condução de veículos: dirigir viaturas do IBGE ou veículos locados, quando habilitado.

Saúde e tarefas correlatas: seguir protocolos de prevenção e executar outras atividades relacionadas ao cargo.

O edital completo com todas as informações está disponível aqui.

