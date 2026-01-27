Menu
IEL abre o ano com mais de 50 vagas de estágio e projeta 500 oportunidades em MS

O valor das bolsas de estágio varia entre R$ 700 e R$ 1.000

27 janeiro 2026 - 16h39Taynara Menezes
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL), somente no mês de janeiro, abriu mais de 50 vagas de estágio. Ao longo de todo o ano, a projeção é de que mais de 500 oportunidades sejam abertas em Mato Grosso do Sul.

Neste início de 2026, as vagas abrangem áreas como direito, agronomia, letras, pedagogia, matemática, comunicação social, publicidade e propaganda, ciências contábeis, administração, enfermagem, economia, engenharia civil e nutrição. O valor das bolsas de estágio varia entre R$ 700 e R$ 1.000.

“Para 2026, projetamos um aumento significativo nos números de colocação e inserção profissional de jovens. Muitas empresas têm utilizado o nosso programa de estágio como estratégia para contratar novos talentos e preencher vagas efetivas. Então, o plano para este ano é intensificar a mobilização, por meio de parcerias com universidades e novas empresas”, informa a gerente de gestão e negócios do IEL-MS, Jackeline Magalhães.

O ano de 2025 apresentou um desempenho considerado extremamente positivo, com mais de 6 mil colocações no mercado de trabalho, superando a meta inicial, que era de 4 mil.

“Estivemos presentes em mais de 60 municípios do estado, atendendo a mais de 300 empresas com o programa de estágio. Criamos aproximadamente 400 novas vagas ao longo do ano. Portanto, foi um ano promissor, que proporcionou diversas oportunidades de primeiro emprego para jovens estudantes”, analisa Magalhães.

Mais informações sobre o programa de estágio e para conhecer as vagas disponíveis, acesse o site de Carreiras do IEL

