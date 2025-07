IEL oferta 284 vagas de estágio para estudantes em seis municípios de MS

Com bolsas de R$ 400,00 a R$ 1.500,00, o IEL oferta 284 vagas para estágio para estudantes do ensino médio e graduação nas cidades de Três Lagoas, Campo Grande, Dourados, Corumbá, Chapadão do Sul e Aquidauana. As inscrições podem ser feitas por meio do site https://carreiras.iel.org.br/MS .

Três Lagoas é a cidade com mais oportunidades, com 159 no total. Estão distribuídas entre os cursos de Marketing, Licenciaturas na área da Educação, Agronomia, Medicina Veterinária, Engenharia Mecânica ou Elétrica, áreas administrativas, Biologia e Engenharia Ambiental.

Em Campo Grande são 98 oportunidades nas áreas de Direito, Engenharias, Educação Física (bacharelado), Comunicação Social, Arquitetura, Medicina Veterinária, áreas de TI, Psicologia, Fisioterapia, administrativas em geral (RH, processos gerenciais e economia) e Pedagogia ou letras. Além disso, têm oportunidades disponíveis para o ensino médio.

Dourados oferece 20 vagas nas áreas de Administração, Contábeis, Comunicação Social, Jornalismo, Engenharia Civil, Licenciaturas na área da educação, Engenharia Ambiental e para o ensino médio.

Já em Corumbá, há oportunidades para os cursos de Pedagogia, Auxiliar de Saúde Bucal, Administração e Ciências Contábeis. Em Chapadão do Sul, a vaga é para estudantes do ensino médio. E para finalizar, Aquidauana está com vagas para estudantes de Pedagogia, RH e alunos de ensino médio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também