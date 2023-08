IEL selecionará universitários para estágio na Prefeitura de Jaraguari

Os estudantes de nível superior interessados em participar do processo seletivo para uma vaga na Prefeitura de Jaraguari podem se inscrever até sexta-feira (25). Os interessados devem se inscrever pelo link https://forms.gle/2jiSAtCFwZaq8Ljq8 .

Após a análise curricular, será feita entrevista individual com os candidatos selecionados. O resultado final será divulgado na próxima terça-feira (29).

As vagas de estágio são ofertadas para acadêmicos dos seguintes cursos: Agronomia, Zootecnia, Farmácia, Enfermagem, Direito, Educação Física, Geografia, Pedagogia, Psicologia, Fisioterapia, Nutrição, Ciências Contábeis, Administração, Turismo, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia Da Computação, Engenharia De Software, Ciências Da Computação, Medicina Veterinária E Biomedicina.

O estagiário receberá bolsa auxílio no valor de R$600,00 e auxílio transporte de R$60,00 para jornada de quatro horas diárias. Os aprovados permanecerão em cadastro reserva e serão convocados conforme a necessidade das secretarias municipais.

