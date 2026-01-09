Menu
IFMS abre 960 vagas gratuitas em cursos de graduação pelo Sisu 2026

Inscrições gratuitas ocorrem de 19 a 23 de janeiro; oportunidades estão distribuídas em 10 municípios de Mato Grosso do Sul

09 janeiro 2026 - 15h40
Fachada IFMSFachada IFMS   (Divulgação/IFMS)

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com 960 vagas abertas para cursos gratuitos de graduação, com ingresso por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. As oportunidades contemplam 16 opções de cursos, entre bacharelados, licenciaturas e superiores de tecnologia, em dez municípios do estado.

As vagas estão distribuídas nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Podem concorrer candidatos que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2023, 2024 ou 2025, desde que não tenham zerado a prova de redação.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas entre os dias 19 e 23 de janeiro, exclusivamente pela página do Sisu. Todas as regras do processo seletivo estão disponíveis no Edital nº 001/2026, publicado na Central de Seleção do IFMS.

Do total de vagas ofertadas, 50% são destinadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias de educação do campo conveniadas com o poder público. Há ainda reserva de vagas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Candidatos pretos e pardos deverão passar por banca de heteroidentificação para validação da autodeclaração.

O resultado da seleção e a convocação da primeira chamada estão previstos para o dia 29 de janeiro. As matrículas dos aprovados em primeira chamada deverão ser realizadas entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro. O cronograma também inclui datas para inscrição em lista de espera, etapas de heteroidentificação e divulgação de uma segunda chamada.

As aulas da maioria dos cursos terão início em 23 de fevereiro. As exceções são uma turma do curso de Sistemas para Internet, no campus Campo Grande, e o curso de Automação Industrial, em Três Lagoas, cujas aulas começam em 10 de agosto.

