IFMS abre seleção para reingresso em cursos de pós-graduação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu processo seletivo de reingresso em cursos de especialização para estudantes que se desligaram ou evadiram da instituição. A seleção é de fluxo contínuo e segue até 31 de agosto de 2026.

Podem se inscrever apenas alunos que já tenham sido matriculados no mesmo curso e campus para o qual desejam retornar em cursos multicampi, é possível se candidatar a outro campus. Novos estudantes não são aceitos.

As vagas são definidas pela coordenação de cada curso, considerando a disponibilidade de docentes e a demanda. A classificação leva em conta maior número de disciplinas cursadas e aprovadas e a ordem cronológica de inscrição.

As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente pelo formulário on-line da Central de Seleção do IFMS. A lista de inscritos é atualizada mensalmente, e o resultado final traz os candidatos selecionados, prazos de matrícula e início das aulas.

Em caso de desistências, candidatos em lista de espera podem ser convocados conforme a ordem de classificação.

