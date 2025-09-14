Menu
Menu Busca domingo, 14 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

IFMS abre seleção para reingresso em cursos de pós-graduação

A seleção é de fluxo contínuo e segue até 31 de agosto de 2026

14 setembro 2025 - 17h10Taynara Menezes
Foto: Foto:   (Divulgação/IFMS)

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu processo seletivo de reingresso em cursos de especialização para estudantes que se desligaram ou evadiram da instituição. A seleção é de fluxo contínuo e segue até 31 de agosto de 2026.

Podem se inscrever apenas alunos que já tenham sido matriculados no mesmo curso e campus para o qual desejam retornar em cursos multicampi, é possível se candidatar a outro campus. Novos estudantes não são aceitos.

As vagas são definidas pela coordenação de cada curso, considerando a disponibilidade de docentes e a demanda. A classificação leva em conta maior número de disciplinas cursadas e aprovadas e a ordem cronológica de inscrição.

As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente pelo formulário on-line da Central de Seleção do IFMS. A lista de inscritos é atualizada mensalmente, e o resultado final traz os candidatos selecionados, prazos de matrícula e início das aulas.

Em caso de desistências, candidatos em lista de espera podem ser convocados conforme a ordem de classificação.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferece vagas com contratação imediata e sem exigência de experiência
Oportunidade está aberta por meio de processo seletivo
Oportunidade
MRV oferece quatro vagas de estágio para estudantes de Campo Grande
Funsat oferece 1.354 vagas de emprego em diversas áreas na Capital; confira
Oportunidade
Funsat oferece 1.354 vagas de emprego em diversas áreas na Capital; confira
Foto: Divulgação/Funtrab
Oportunidade
Funtrab oferta 937 vagas e 'Emprega CG' disponibiliza mais 1.600 oportunidades
Foto: Divulgação
Oportunidade
Funsat anuncia 1.660 vagas de emprego em 134 áreas nesta terça-feira
Praça de Pedágio, captada de imagem de câmara instalada na rodovia
Oportunidade
Way Brasil abre 27 vagas de trabalho em Mato Grosso do Sul
Mato Grosso do Sul inicia a semana com 3.860 vagas de emprego ofertadas pela Funtrab
Oportunidade
Mato Grosso do Sul inicia a semana com 3.860 vagas de emprego ofertadas pela Funtrab
Foto: Funsat
Oportunidade
Funsat encerra a semana com mais de 1.600 vagas de emprego em 151 áreas
Foto: Reprodução
Oportunidade
Funtrab oferta 83 vagas para auxiliar de linha de produção nesta quinta-feira
carteira de trabalho
Oportunidade
1º Emprega Campo Grande reúne mais de mil vagas de trabalho em diversas áreas

Mais Lidas

Autor de furtos imobilizado por moradores
Polícia
JD1TV: Moradores capturam homem furtando fios e o amarram com corrente
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com lâmina de faca cravada no abdômen ao ser esfaqueada na Capital
Colisão frontal deixou os dois veículos destruídos
Trânsito
Colisão frontal entre caminhonete e carro mata três pessoas em Sidrolândia
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Polícia
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira