IFMS está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes e de idiomas

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) segue com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional a distância de Espanhol Básico, Inglês Básico, Operador de Computador e Vendedor. As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de junho na Página do Candidato.

Ao todo, são 1.645 para cursos em oito cidades onde o IFMS possui campi (Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas) e em seis municípios em que não há unidades da instituição (Amambai, Antônio João, Costa Rica, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo e Sonora). Nesses casos, a coordenação do curso será feita pelo campus mais próximo.

Os cursos são de Formação Inicial e Continuada a distância, também chamados FIC EAD, e possuem duração média de quatro meses. Alguns cursos preveem encontros semanais presenciais no polo em que o estudante estiver matriculado.

O resultado preliminar com a classificação de todos os inscritos, será publicado no dia 20 do próximo mês. A classificação final do processo seletivo e a primeira chamada estão previstas para o dia 23.

