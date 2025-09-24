Menu
Oportunidade

Inscrições abertas para cursos gratuitos de criatividade, inteligência emocional e estética

As oportunidades são oferecidas pela Sejuv, todos com início na próxima semana

24 setembro 2025 - 18h33Taynara Menezes
Sejuv fica no Shopping MarraketSejuv fica no Shopping Marraket   (Foto: Reprodução)

Estão abertas as inscrições para três cursos gratuitos em Campo Grande, as opções abrangem áreas como criatividade, inteligência emocional e estética. As oportunidades são oferecidas pela Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv), já com início na próxima semana. 

Todos os cursos acontecerão na sede da Sejuv, no 3º andar do Shopping Marrakech, localizado na Rua 25 de Dezembro, 924. As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas pelo link

Workshop Vibe Criativa
Nos dias 1º e 2 de outubro, das 13h30 às 17h30, o Workshop Vibe Criativa oferece um espaço para explorar a imaginação e transformar ideias em projetos. Com dinâmicas e técnicas inovadoras, o curso é ideal para quem busca empreender ou aprimorar sua capacidade criativa.

Durante as atividades, os participantes aprenderão a aplicar conceitos modernos para criar e desenvolver projetos de forma prática e dinâmica.

Inteligência que Transforma

De 29 de setembro a 3 de outubro, das 18h30 às 21h30, o curso Inteligência que Transforma ajudará os participantes a desenvolverem habilidades emocionais fundamentais para o crescimento pessoal e profissional.

O objetivo é ensinar a controlar as emoções, melhorar a comunicação e aumentar a autoconfiança. Essas competências são essenciais para quem busca se destacar no ambiente de trabalho e também no relacionamento interpessoal.

Extensão de Cílios Fio a Fio
Para quem tem interesse na área de estética, o curso de Extensão de Cílios Fio a Fio será realizado de 30 de setembro a 2 de outubro, das 7h30 às 11h30.

O curso oferece uma formação prática para quem quer entrar ou se especializar no mercado de beleza, aprendendo uma das técnicas mais procuradas atualmente.

 

