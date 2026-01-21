Menu
Inscrições abertas para vendedores ambulantes do Carnaval 2026 em Campo Grande

São 40 vagas para barracas e trailers/food trucks; sorteio ocorrerá no dia 3 de fevereiro

21 janeiro 2026 - 16h33Taynara Menezes
O sorteio público para definição dos vendedores habilitados será no dia 3 de fevereiro, às 9hO sorteio público para definição dos vendedores habilitados será no dia 3 de fevereiro, às 9h   (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fundac), abriu as inscrições para a seleção de vendedores ambulantes não circulantes para o Carnaval 2026, que será realizado de 13 a 17 de fevereiro, na Esplanada Ferroviária. O cadastro é online e segue até quinta-feira (22), às 17h, sendo pessoal e intransferível.

Podem participar maiores de 18 anos que apresentem documentação completa, incluindo identidade com CPF, comprovante de residência, carteira sanitária e certificado de curso de higiene e manipulação de alimentos. Pessoas legalmente impedidas ou estrangeiros em situação irregular não poderão se inscrever.

O sorteio público para definição dos vendedores habilitados será no dia 3 de fevereiro, às 9h, no auditório da Esplanada Ferroviária. Serão disponibilizados 40 pontos fixos: 15 para alimentos e bebidas não alcoólicas (Tipo 1) e 25 para bebidas alcoólicas e não alcoólicas (Tipo 2). Cada ponto terá 3 metros por 3 metros, e os vendedores deverão atuar exclusivamente no espaço sorteado.

A venda de produtos será permitida das 15h à meia-noite, com entrada de veículos para montagem apenas entre 8h e 14h. Entre os produtos autorizados estão hambúrgueres, pastéis, pizzas, espetos, bebidas não alcoólicas e alcoólicas, sendo proibido o uso de recipientes de vidro e a venda de álcool para menores de 18 anos.

O edital também reserva 10% das vagas para candidatos negros e 5% para indígenas, revertendo vagas remanescentes para ampla concorrência. O edital completo está disponível no Diário Oficial do Município (Diogrande).

