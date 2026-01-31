Inscrições de concurso para médicos no HU-UFGD é prorrogado até dia 5 de fevereiro

As inscrições para participar do concurso da Rede Ebserh no HU-UFGD foi prorrogado até o dia 5 de fevereiro, unidade que está oferecendo oportunidades em 60 especialidades médicas. Os salários iniciais variam conforme a carga horária: R$ 11.464,35 para jornada de 24 horas semanais e R$ 19.107,31 para 40 horas semanais.

Entre as especialidades previstas no certame estão: Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral e diversas subespecialidades cirúrgicas, Clínica Médica, Coloproctologia, Dermatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Intensiva (Adulto e Pediátrica), Pediatria e Psiquiatria, entre outras áreas estratégicas para o fortalecimento da assistência prestada à população.

O concurso público terá prazo de validade de um ano, contado a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, conforme previsto em edital.

As inscrições para o concurso público da Ebserh seguem abertas até às 23h59 do dia 5 de ferereiro e devem ser feitas, exclusivamente, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 180, com pagamento permitido até 6 de fevereiro.

Os aprovados serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

