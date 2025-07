Inscrições para 1ª edição da Prova Nacional Docente começam nesta segunda-feira

Começam nesta segunda-feira (14) as inscrições para a primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), avaliação criada para selecionar professores da educação básica para atuar nas redes públicas de ensino em todo o país.

O exame funcionará como um processo seletivo nacional unificado e as inscrições podem ser feitas até 25 de julho, exclusivamente pelo site.

Podem se inscrever estudantes em fase final dos cursos de licenciatura inscritos no Enade 2025 e demais interessados em atuar como docentes por meio de concursos públicos ou processos seletivos municipais ou estaduais.

A aplicação da prova está prevista para o dia 26 de outubro em todo o território nacional.

O valor da inscrição é de R$ 85, com prazo de pagamento até 31 de julho. Estão isentos do pagamento os concluintes inscritos no Enade, candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea com isenção aprovada.

Concluintes do Enade participarão automaticamente da prova, sem necessidade de nova inscrição.

Avaliação ampla e com áreas específicas

A PND avaliará tanto a Formação Geral Docente (FGD), com questões comuns a todas as áreas, quanto o componente específico escolhido pelo participante no ato da inscrição. As áreas disponíveis são:

Artes Visuais

Biologia

Ciências Sociais

Computação

Educação Física

Filosofia

Física

Geografia

História

Letras (Português, Português/Espanhol, Português/Inglês, Inglês)

Matemática

Música

Química

Pedagogia

A prova terá duração de 5h30 e será composta por 30 questões objetivas e uma discursiva sobre formação geral, além de 50 questões de múltipla escolha sobre o conteúdo específico da área de atuação escolhida.

Participação dos entes federativos

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), 22 unidades da Federação e 1.508 municípios, incluindo 18 capitais, já aderiram à PND como forma de selecionar professores para suas redes de ensino.

A avaliação não substituirá os concursos públicos, mas oferecerá uma alternativa padronizada para a captação de docentes qualificados.

Além da prova teórica, a PND inclui ainda três questionários complementares:

Um voltado aos participantes do Enade 2025;

Um questionário contextual para traçar o perfil dos candidatos;

E um questionário de percepção sobre a prova.

Calendário da PND 2025

Inscrições: 14 a 25 de julho

Pagamento da taxa: até 31 de julho

Solicitação de nome social e atendimento especializado: até 25 de julho

Aplicação das provas: 26 de outubro

Divulgação do gabarito preliminar: 28 de outubro

Resultado final da PND: 10 de dezembro

