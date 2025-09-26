Menu
Menu Busca sexta, 26 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética são prorrogadas

Prazo para inscrições é 5 de outubro; alunos do 8º e 9º ano têm a chance de conquistar medalhas e ingressar na Olimpíada Nacional de Ciências 2026.

26 setembro 2025 - 16h11Taynara Menezes
A competição, voltada para estudantes do 8&ordm; e 9&ordm; anos do Ensino FundamentalA competição, voltada para estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental   (Foto: Divulgação )

As inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2025 foram prorrogadas para o dia 5 de outubro. A participação é gratuita e deve ser feita pelo site. A competição, voltada para estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, traz desafios online, interativos e gamificados, com foco em sustentabilidade e consumo consciente de energia elétrica.

Além de estimular o aprendizado de forma lúdica, a olimpíada oferece medalhas de ouro, prata e bronze, além de premiações especiais para alunos e professores. Os vencedores também garantem vaga direta na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) 2026.

Para incentivar a participação, representantes da Energisa Mato Grosso do Sul estão percorrendo escolas públicas e privadas de Campo Grande desde o dia 22 de setembro, com visitas que seguem até o encerramento das inscrições, em 5 de outubro.

A ação busca despertar o interesse dos estudantes para a importância do uso consciente da energia e mostrar o potencial de jovens talentos sul-mato-grossenses.

“Estamos levando informações e orientações para que os alunos conheçam a olimpíada e possam participar. No ano passado, a Malu, uma estudante de Mato Grosso do Sul, foi vencedora nacional, mostrando que nossos jovens têm muito potencial”, afirmou Fabiana Monfilier, coordenadora de Gestão e Projetos da Energisa MS.

Malu, agora no Ensino Médio, compartilha o quanto a ONEE impactou sua vida. “Foi a primeira vez que eu lidei com uma olimpíada que traz desafios gamificados. O aprendizado ficou menos maçante e mais divertido”, contou. 

ONEE

A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sua edição de 2025 conta com coordenação do Instituto Abradee e proposição da RGE, uma empresa do grupo CPFL.

A realização da ONEE envolve 48 distribuidoras de energia de todo o país, unindo forças para construir uma cultura energética mais consciente e alinhada ao Plano Nacional de Eficiência Energética.

Desde 2021 a ONEE tem sido uma excelente porta de entrada para o universo das olimpíadas científicas, oferecendo aos estudantes medalhistas classificação automática para a 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) do ano seguinte, ampliando suas oportunidades de reconhecimento acadêmico e participação em outras competições nacionais.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Campo Grande oferece mais de 1.400 vagas de emprego nesta quinta-feira (25)
Oportunidade
Campo Grande oferece mais de 1.400 vagas de emprego nesta quinta-feira (25)
Sejuv fica no Shopping Marraket
Oportunidade
Inscrições abertas para cursos gratuitos de criatividade, inteligência emocional e estética
Foto: PMCG
Oportunidade
Super Seleção da Funsat oferta 1.345 vagas em 146 profissões
Fachada IFMS
Oportunidade
Prazo para pedir isenção no Exame de Seleção do IFMS termina na quinta-feira
Funtrab abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional
Oportunidade
Funtrab abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional
Dia D da Inclusão: Funsat promove atendimento especial com 150 vagas imediatas
Oportunidade
Dia D da Inclusão: Funsat promove atendimento especial com 150 vagas imediatas
UEMS
Oportunidade
UEMS abre inscrições para vestibular 2026 com mais de 800 vagas
Fort da Coronel Antonino
Oportunidade
Grupo Pereira faz mutirão com 250 vagas para Pessoas com Deficiência em MS
Foto: Funtrab
Oportunidade
Funtrab oferta mais de 3.900 vagas com destaque para setores de produção e serviço
Buscando Emprego? Funsat oferece mais de 1.400 oportunidades nesta sexta-feira
Oportunidade
Buscando Emprego? Funsat oferece mais de 1.400 oportunidades nesta sexta-feira

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Marielli ficou 27 dias internada
Trânsito
Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante