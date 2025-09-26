Inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética são prorrogadas

As inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2025 foram prorrogadas para o dia 5 de outubro. A participação é gratuita e deve ser feita pelo site. A competição, voltada para estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, traz desafios online, interativos e gamificados, com foco em sustentabilidade e consumo consciente de energia elétrica.

Além de estimular o aprendizado de forma lúdica, a olimpíada oferece medalhas de ouro, prata e bronze, além de premiações especiais para alunos e professores. Os vencedores também garantem vaga direta na Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) 2026.

Para incentivar a participação, representantes da Energisa Mato Grosso do Sul estão percorrendo escolas públicas e privadas de Campo Grande desde o dia 22 de setembro, com visitas que seguem até o encerramento das inscrições, em 5 de outubro.

A ação busca despertar o interesse dos estudantes para a importância do uso consciente da energia e mostrar o potencial de jovens talentos sul-mato-grossenses.

“Estamos levando informações e orientações para que os alunos conheçam a olimpíada e possam participar. No ano passado, a Malu, uma estudante de Mato Grosso do Sul, foi vencedora nacional, mostrando que nossos jovens têm muito potencial”, afirmou Fabiana Monfilier, coordenadora de Gestão e Projetos da Energisa MS.

Malu, agora no Ensino Médio, compartilha o quanto a ONEE impactou sua vida. “Foi a primeira vez que eu lidei com uma olimpíada que traz desafios gamificados. O aprendizado ficou menos maçante e mais divertido”, contou.

ONEE

A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) é uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sua edição de 2025 conta com coordenação do Instituto Abradee e proposição da RGE, uma empresa do grupo CPFL.

A realização da ONEE envolve 48 distribuidoras de energia de todo o país, unindo forças para construir uma cultura energética mais consciente e alinhada ao Plano Nacional de Eficiência Energética.

Desde 2021 a ONEE tem sido uma excelente porta de entrada para o universo das olimpíadas científicas, oferecendo aos estudantes medalhistas classificação automática para a 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) do ano seguinte, ampliando suas oportunidades de reconhecimento acadêmico e participação em outras competições nacionais.

