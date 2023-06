Inscrições para concurso da UEMS se encerram nesta segunda-feira

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para concurso público, com um total de 21 vagas para professor de ensino superior em diversas áreas de conhecimento.

O concurso exige especialização específica para cada vaga, além de mestrado e doutorado. O professor, caso aprovado no concurso, contaria com carga horária de 40 horas semanais, distribuída nos períodos diurno e noturno de acordo com a necessidade da universidade.

Os salários variam, indo desde R$ 2.395,39 até R$ 9.714,62, dependendo do nível de formação e titulação do aprovado, e são para lotação nas unidades de Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Mundo Novo e Nova Andradina.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até está segunda-feira (5), por meio do portal oficial da Universidade. Ao se inscrever, será cobrada uma taxa de R$ 189,60, que deve ser paga até as 23h59 do último dia para as inscrições.

