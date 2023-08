Inscrições para concurso do IBGE se encerram neste domingo

Se encerram neste domingo (13) as inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o cargo de Agente Censitário de Pesquisas e Mapeamento, com vagas em Campo Grande e demais capitais.

Na Capital sul-mato-grossense serão disponibilizadas três vagas, com salário de R$ 3,1 mil e auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar, sendo necessário apenas o Ensino Médio completo.

O edital do processo seletivo está disponível no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon).

Para os interessados no concurso, eles podem estar fazendo a inscrição até as 22h59 (horário local de MS) através do site do Selecon. A taxa de inscrição é de R$ 30.

Deixe seu Comentário

Leia Também