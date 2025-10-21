Inscrições para curso gratuito de Eletromecânica da Suzano termina na quinta-feira

As inscrições para o curso gratuito de Técnica em Eletromecânica, oferecido pela Suzano, em Ribas do Rio Pardo (MS), termina nesta quinta-feira (23). Ao todo, serão oferecidas 25 vagas, com bolsa-auxílio mensal de R$ 1.818,57. As inscrições devem ser feitas pelo link Formulário de inscrição – Curso Técnico em Eletromecânica.

Para participar do processo seletivo os interessados devem ter entre 18 e 23 anos e 11 meses até meados de maio de 2027, estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio (sendo obrigatória a conclusão do Ensino Médio para emissão do certificado técnico), ter disponibilidade para o horário integral das 8h às 17h, residir em Ribas do Rio Pardo (MS) e não ter participado de outro programa de aprendizagem.

Durante o curso, os participantes receberão transporte, plano de saúde, refeição na empresa, seguro de vida e acesso aos programas de bem-estar Wellhub e Wellz, além da bolsa-auxílio mensal durante a formação.

Com duração aproximada de 1 ano e 5 meses, o curso terá 2.400 horas de formação e oferece uma jornada completa de desenvolvimento técnico e prático.

A parte teórica será realizada no container do SENAI, localizado dentro da fábrica da Suzano, enquanto a parte prática ocorrerá nas áreas operacionais da companhia. A previsão é que as aulas iniciem no dia 10 de dezembro de 2025 e será conduzida na modalidade de contrato de Aprendiz.

O Programa de Aprendizagem é uma iniciativa estruturada da Suzano que visa à formação técnica de pessoas em situação de vulnerabilidade social, conectando capacitação profissional, geração de renda e inserção no mercado de trabalho. A ação está alinhada aos Compromissos para o Desenvolvimento Sustentável da companhia, entre eles o de ajudar a retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza nas regiões onde atua até 2030.

