Inscrições para 'Enem dos Concursos' começam nesta quarta-feira

Carla Andréa, com Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos confirmou que as inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) começam nesta quarta-feira (2), e seguem até o dia 20 do mesmo mês.

A taxa de inscrição é única, no valor de R$ 70, e deve ser paga até 21 de julho. O edital será publicado ainda nesta segunda-feira (30).

Ao todo, o certame oferece 3.642 vagas em 32 órgãos federais. Destas, 2.480 são para provimento imediato e 1.172 para cadastro reserva, com nomeações previstas a curto prazo.

A organização do concurso ficará sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV).

As provas objetivas estão marcadas para 5 de outubro, das 13h às 18h, em 228 cidades de todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, com o objetivo de ampliar a acessibilidade e reduzir custos para os candidatos.

Para os aprovados na primeira fase, a prova discursiva está prevista para 7 de dezembro. A divulgação da primeira lista de classificados ocorrerá em 30 de janeiro de 2026.

Os cargos estarão organizados em nove blocos temáticos, agrupados conforme áreas de atuação semelhantes. Esse modelo, já utilizado na edição anterior, permite ao candidato disputar mais de um cargo com uma única inscrição, desde que dentro do mesmo bloco.

No momento da inscrição, os participantes poderão indicar sua ordem de preferência conforme formação, experiência e interesses profissionais.

Inclusão e equidade

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 65% para ampla concorrência, 25% para pessoas negras, 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

Além disso, haverá uma política afirmativa de equiparação de gênero na convocação para a segunda etapa. Independentemente da proporção inicial de inscritos, o mesmo número de homens e mulheres será chamado para a prova discursiva, nove vezes o total de vagas.

A ministra Esther Dweck ressaltou que a medida não se trata de reserva de vagas, mas de uma ação corretiva diante do histórico de desigualdade observado na primeira edição.

Medidas de segurança reforçadas

Para garantir a segurança e integridade do processo seletivo, o CNU contará com identificação por código de barras individual e exigirá que cada candidato escreva uma frase de próprio punho no momento da prova.

A segurança também será reforçada com apoio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), que ficará responsável pela gestão do processo.

Confira o cronograma do CNU 2025:

Inscrições: de 2 a 20 de julho de 2025

Solicitação de isenção da taxa: de 2 a 8 de julho de 2025

Prova objetiva: 5 de outubro de 2025 (13h às 18h)

Convocação para prova discursiva: 12 de novembro de 2025

Envio de títulos: de 13 a 19 de novembro de 2025

Procedimentos de confirmação de cotas: de 8 a 17 de dezembro de 2025

Prova discursiva: 7 de dezembro de 2025

Divulgação da primeira lista de classificados: 30 de janeiro de 2026

