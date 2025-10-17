Menu
Oportunidade

Inscrições para estágio no TRE-MS encerram nesta sexta-feira

Estudantes selecionados receberão bolsa e auxílio-transporte

17 outubro 2025 - 12h32Sarah Chaves
Prédio do TRE-MSPrédio do TRE-MS   (Reprodução)

As inscrições para o processo seletivo de estágio para estudantes do ensino médio no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) terminam hoje (17) até 23h (de MS). Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do site Empregar Já.

Estão disponíveis 58 vagas para estudantes de Campo Grande e do interior, devidamente matriculados e com frequência no ensino médio, AJA, EJA, da Rede Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, além do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). É necessário que o estudante tenha no mínimo 16 anos na data da aceitação do programa de estágio.

Os aprovados receberão uma bolsa mensal de R$ 605,00, além do auxílio-transporte correspondente à tarifa vigente no município de Campo Grande, calculada conforme os dias úteis de cada mês.

A carga horária do estágio será de 4 horas diárias (20 horas semanais), entre 12h e 19h, de segunda a sexta-feira, com horários compatíveis às atividades escolares.

