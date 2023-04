Inscrições para Jovem Aprendiz dos Correios encerram neste domingo

Encerram neste domingo (30) as inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios 2023. A oportunidade é para estudantes de todo o país que tenham entre 14 e 21 anos de idade completos e cursem, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental podem participar.

Em Mato Grosso do Sul são 61 vagas em várias cidades do Estado, além de cadastro de reserva. As oportunidades são para os turnos matutino e vespertino. O processo seletivo terá a validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Todas as informações estão disponíveis no site dos Correios.

Conforme o edital, só é possível fazer apenas uma inscrição, sendo vedada a utilização de documentos de terceiros. Porém, caso seja necessário alterar algum dado cadastral de inscrição já concluída, tal alteração poderá ser realizada até o término do novo período de inscrições.

São 4.382 vagas, mais a formação de cadastro de reserva, disponíveis em todo o país. Do total das vagas, 10% são destinadas aos candidatos com deficiência, e 20% aos que se declararem pretos e pardos.

Confira o edital clicando aqui ou acesse o link para se inscrever.

