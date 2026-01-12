Menu
Menu Busca segunda, 12 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Oportunidade

Inscrições para o concurso da Alems com salário de até R$ 8 mil começam nesta segunda

São 80 vagas para cargos de Analista e Técnico Legislativo

12 janeiro 2026 - 10h37Sarah Chaves
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Veja mais no site da ALEMS: https://www.al.ms.gov.br/Noticias/144267/alems-publica-edital-de-concurso-com-remuneracao-inicial-de-ate-r-8-milAssembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Veja mais no site da ALEMS: https://www.al.ms.gov.br/Noticias/144267/alems-publica-edital-de-concurso-com-remuneracao-inicial-de-ate-r-8-mil   (Aline Kraemer)

As inscrições para o II Concurso Público da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul começam nesta segunda-feira (12). O certame oferece 80 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior, com salários iniciais que chegam a R$ 8.030,65. A organização é da Fundação Carlos Chagas.

O edital prevê inscrições exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora. O prazo segue até as 22h59 do dia 2 de fevereiro de 2026 (horário de MS). A taxa de inscrição é de R$ 140 para cargos de nível médio e R$ 180 para nível superior.

As vagas estão distribuídas entre os cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo. Para Analista Legislativo, que exige formação superior, o salário inicial é de R$ 8.030,65, com oportunidades em áreas como Direito, Jornalismo, Contabilidade, Engenharia, Tecnologia da Informação e Saúde, incluindo Enfermagem e Psicologia.

Já para Técnico Legislativo, de nível médio, a remuneração inicial é de R$ 4.912,20, com vagas nas áreas Administrativa, Polícia Legislativa, Motorista, Tradutor de Libras, Informática e Som.

A jornada de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais, sob regime estatutário, com atuação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

As provas objetivas estão previstas para o dia 29 de março de 2026, em Campo Grande, com aplicação em dois turnos. Pela manhã, fazem prova os candidatos aos cargos de Técnico Legislativo; à tarde, os inscritos para Analista Legislativo.

Para o cargo de Polícia Legislativa, o concurso também prevê Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, com exercícios de abdominal, flexão de braços e corrida de 12 minutos.

O edital estabelece reserva de vagas para ações afirmativas. Do total, 20% são destinadas a candidatos negros (pretos e pardos), 3% a candidatos indígenas, além das vagas reservadas a Pessoas com Deficiência, conforme a legislação vigente.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Funsat inicia a semana com mais de 1,2 mil vagas abertas
Oportunidade
Funsat inicia a semana com mais de 1,2 mil vagas abertas
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat lança curso intensivo para quem busca reposicionamento profissional
As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição
Oportunidade
Senac MS oferece mais de 240 vagas gratuitas para cursos técnicos na Capital
Fachada IFMS
Oportunidade
IFMS abre 960 vagas gratuitas em cursos de graduação pelo Sisu 2026
Foto: Divulgação
Oportunidade
Senac MS abre mais de 240 vagas gratuitas para cursos técnicos e de qualificação
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat oferta vagas para operador de caixa, atendente de lojas e vendedor
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Funsat disponibiliza 1.160 vagas de emprego em Campo Grande
Sede do MPMS
Oportunidade
Seleção para estagiários e residentes no MPMS segue com inscrições abertas
Foto: Divulgação
Oportunidade
Funtrab oferta 2.345 vagas de emprego em MS nesta quarta-feira
O concurso oferece 152 vagas distribuídas em 96 especialidades médicas
Oportunidade
Ebserh abre concurso para médicos com vagas em Campo Grande

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans