Inscrições para o concurso da Alems com salário de até R$ 8 mil começam nesta segunda

As inscrições para o II Concurso Público da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul começam nesta segunda-feira (12). O certame oferece 80 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior, com salários iniciais que chegam a R$ 8.030,65. A organização é da Fundação Carlos Chagas .

O edital prevê inscrições exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora. O prazo segue até as 22h59 do dia 2 de fevereiro de 2026 (horário de MS). A taxa de inscrição é de R$ 140 para cargos de nível médio e R$ 180 para nível superior.

As vagas estão distribuídas entre os cargos de Analista Legislativo e Técnico Legislativo. Para Analista Legislativo, que exige formação superior, o salário inicial é de R$ 8.030,65, com oportunidades em áreas como Direito, Jornalismo, Contabilidade, Engenharia, Tecnologia da Informação e Saúde, incluindo Enfermagem e Psicologia.

Já para Técnico Legislativo, de nível médio, a remuneração inicial é de R$ 4.912,20, com vagas nas áreas Administrativa, Polícia Legislativa, Motorista, Tradutor de Libras, Informática e Som.

A jornada de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais, sob regime estatutário, com atuação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

As provas objetivas estão previstas para o dia 29 de março de 2026, em Campo Grande, com aplicação em dois turnos. Pela manhã, fazem prova os candidatos aos cargos de Técnico Legislativo; à tarde, os inscritos para Analista Legislativo.

Para o cargo de Polícia Legislativa, o concurso também prevê Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, com exercícios de abdominal, flexão de braços e corrida de 12 minutos.

O edital estabelece reserva de vagas para ações afirmativas. Do total, 20% são destinadas a candidatos negros (pretos e pardos), 3% a candidatos indígenas, além das vagas reservadas a Pessoas com Deficiência, conforme a legislação vigente.

