Inscrições para o concurso do Banco do Brasil se encerram hoje

Se encerra nesta terça-feira (25) o prazo de inscrições para o concurso público do Banco do Brasil Tecnologia e Serviços (BBTS).

No total, são 138 vagas disponíveis em todo o país para nível básico e superior, com salários que são de R$ 2.184,73 e R$ 4.369,45.

Do total de vagas, 97 são para o cargo de Técnico e 41 para o cargo de Analista, com 19 sendo destinadas para pessoas com deficiência.

Para os cargos de técnico, é exigido diploma de ensino médio, já para a os cargos de analista, os candidatos devem ter diploma de nível superior.

Os candidatos ao cargo de nível básico prestarão uma prova com questões de múltipla escolha, enquanto os que se interessarem ao cargo de nível superior, passarão por duas etapas de seleção, com prova de múltipla escolha, redação e avaliação de títulos.

Para se inscrever, é necessário que o candidato acesse o site da banca organizadora e se inscrever no site da banca organizadora . Interessados a qualquer um dos cargos devem se inscrever até às 15h, ou perderão a oportunidade.

As provas serão realizadas no dia 25 de junho, das 8h às 12h30 para o cargo de Analista, e das 15h às 19h30 para o cargo de Técnico.

