Menu
Menu Busca quinta, 30 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Inscrições para o Vestibular 2026 da UEMS terminam na próxima semana

A taxa é de R$ 100, com pagamento até 7 de novembro

30 outubro 2025 - 16h45Taynara Menezes
UEMSUEMS   (Reprodução/Governo de MS)

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) encerra no dia 6 de novembro o período de inscrições para o Vestibular 2026, que devem ser feitas pelo site da Fapec. A taxa é de R$ 100, com pagamento até 7 de novembro.

As provas objetiva e de redação acontecem no dia 23 de novembro, no período da manhã, em 18 municípios do Estado. O resultado final está previsto para 20 de janeiro de 2026.

O processo seletivo oferece 871 vagas em cursos de licenciatura, bacharelado e tecnologia, distribuídas por 14 unidades universitárias. Nesta edição, além das cotas já existentes, a UEMS reserva 10% das vagas para candidatos residentes em Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos.

As provas serão aplicadas em fase única, com 60 questões de múltipla escolha e redação, abrangendo conteúdos de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, conforme o edital.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carteira de Trabalho
Oportunidade
Bora trabalhar? Capital tem mais de 1,4 mil vagas em aberto nesta quinta-feira
Curso gratuito de massas acontece nesta quarta-feira no Bairro Caiçara
Oportunidade
Curso gratuito de massas acontece nesta quarta-feira no Bairro Caiçara
Local onde se concentrarão as vagas
Oportunidade
Central de Vagas vai acelerar contratações para atacadistas em Campo Grande
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Quarta-feira tem mais de 1,4 mil vagas de empregos abertas para Campo Grande
Auxiliar de cozinha e vendedor são destaques nas 1.430 vagas ofertadas pela Funsat
Oportunidade
Auxiliar de cozinha e vendedor são destaques nas 1.430 vagas ofertadas pela Funsat
Foto: Agência MS
Oportunidade
Mais de 4,5 mil vagas de emprego estão disponíveis nesta segunda-feira em MS
Funsat leva edição do Emprega CG ao bairro São Francisco nesta sexta-feira
Oportunidade
Funsat leva edição do Emprega CG ao bairro São Francisco nesta sexta-feira
Funsat oferece 1.353 vagas de emprego em 142 profissões nesta quinta-feira
Oportunidade
Funsat oferece 1.353 vagas de emprego em 142 profissões nesta quinta-feira
Energisa MS abre vagas de primeiro emprego em Aquidauana, Jardim e Naviraí
Oportunidade
Energisa MS abre vagas de primeiro emprego em Aquidauana, Jardim e Naviraí
Foto: PMCG
Oportunidade
"Super Quarta" da Funsat oferece vagas imediatas em Campo Grande

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima