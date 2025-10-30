Inscrições para o Vestibular 2026 da UEMS terminam na próxima semana

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) encerra no dia 6 de novembro o período de inscrições para o Vestibular 2026, que devem ser feitas pelo site da Fapec. A taxa é de R$ 100, com pagamento até 7 de novembro.

As provas objetiva e de redação acontecem no dia 23 de novembro, no período da manhã, em 18 municípios do Estado. O resultado final está previsto para 20 de janeiro de 2026.

O processo seletivo oferece 871 vagas em cursos de licenciatura, bacharelado e tecnologia, distribuídas por 14 unidades universitárias. Nesta edição, além das cotas já existentes, a UEMS reserva 10% das vagas para candidatos residentes em Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos.

As provas serão aplicadas em fase única, com 60 questões de múltipla escolha e redação, abrangendo conteúdos de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, conforme o edital.

