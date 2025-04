Inscrições para processo seletivo de estágio do IEL em Sidrolândia vai até maio

O IEL/MS, em parceria com a Prefeitura Municipal abriu processo seletivo de estágio para alunos do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior, com idade mínima de 16 anos. As inscrições podem ser feitas até 4 de maio pelo link.

Estudantes matriculados em cursos como Administração, Direito, Arquitetura, Engenharias, Enfermagem, Psicologia, Jornalismo, Agronomia, entre outros, estão aptos a participar.

A seleção será realizada pelo próprio IEL, seguindo as etapas e datas estabelecidas no edital. Os aprovados serão convocados por ordem de classificação, conforme a abertura de vagas. Os aprovados poderão atuar em diferentes secretarias da Prefeitura de Sidrolândia, com bolsa-auxílio que varia de R$ 400,00 a R$ 700,00, conforme o nível do curso.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site indicado e anexar o comprovante de matrícula atualizado (declaração, atestado ou contrato); cópia do RG e CPF; e comprovante ou declaração de residência.

O processo seletivo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Os candidatos não convocados inicialmente ficarão em cadastro de reserva.

