Inscrições para seleção na Suzano seguem abertas em Ribas e Três Lagoas

Para quem está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho, a Suzano está com três processos seletivos abertos e com as inscrições em andamento para trabalhar em Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas.

Na primeira cidade, o cargo é para Analista de Suprimentos Pleno – Materiais de Manutenção, Reparo e Operações Industriais, onde o candidato deve ter ensino superior completo e disponibilidade para atuar no modelo híbrido.

Essa oportunidade tem inscrição prevista até este domingo (22) e mais detalhes podem ser vistos clicando aqui.

Outra oportunidade em Ribas do Rio Pardo é para Soldador - Oficina Florestal, onde os concorrentes precisam ter ensino fundamental completo, curso de solda e experiência comprovada em soldas MIG, TIG e eletrodo. As inscrições seguem até o dia 31 de julho e podem ser feitas clicando aqui.

Já em Três Lagoas, há um processo seletivo para a vaga de Operador(a) Abastecimento Madeira II – Logística Florestal. Interessados (as) devem ter ensino fundamental completo, experiência comprovada como operador (a) de Grua ou Operador (a) de Máquinas Florestais – Forwarder -, além de possuir CNH categoria B.

É importante ter disponibilidade para atuar em turnos e escalas, bem como residir em Três Lagoas. As inscrições para esta vaga seguem até o dia 26 de junho, e para participar basta clicar aqui.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também