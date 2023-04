INSS divulga resultado de provas do concurso para técnico do seguro social

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou, no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (27/4), o resultado final das provas objetivas e provisório das discursivas do concurso para o cargo de técnico do seguro social.

Os candidatos poderão acessar a imagem da prova discursiva e aos espelhos de avaliação para interpor recurso contra o resultado provisório caso discorde dele.

O candidato poderá protocolar o questionamento do resultado das 10h de sábado (29/4) até às 18h de domingo (30/4), através do portal do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) .

No total, são mil vagas para o cargo de técnicos do seguro social do INSS, com salário de R$ 6.500.

